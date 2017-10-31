В Алматы перевернувшаяся машина травмировала пешехода

Как стало известно, Volkswagen двигался вверх по ул. Крылова. Не доезжая пр. Райымбека, на пересечении с ул. Скрябина, у обочины стояла Mazda. И, по словам водителя Volkswagen, когда он с ней поравнялся, Mazda тронулась и резко вывернула влево. В результате машины столкнулись боками, после чего Volkswagen отбросило влево. Ударившись о бордюр, он перевернулся. В это время у обочины находился пешеход, и перевернувшаяся машина его зацепила.