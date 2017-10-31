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08:57 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы перевернувшаяся машина травмировала пешехода

Пострадавшего увезли в больницу для осмотра.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Алматы на пересечении улиц Крылова — Скрябина в результате ДТП перевернулась машина, передает корреспондент Zakon.kz.

Как стало известно, Volkswagen двигался вверх по ул. Крылова. Не доезжая пр. Райымбека, на пересечении с ул. Скрябина, у обочины стояла Mazda. И, по словам водителя Volkswagen, когда он с ней поравнялся, Mazda тронулась и резко вывернула влево. В результате машины столкнулись боками, после чего Volkswagen отбросило влево. Ударившись о бордюр, он перевернулся. В это время у обочины находился пешеход, и перевернувшаяся машина его зацепила.

Пострадавшего пешехода осмотрели медики прибывшей «скорой». Серьезных травм он не получил, но был доставлен в больницу для более детального осмотра. Больше в ДТП никто не пострадал.

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