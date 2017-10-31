Болельщик «Крыльев», задержанный в Казани, арестован на 12 суток за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Трое из них были задержаны в пьяном виде и решением Советского райсуда Казани арестованы на 14 суток. «Один из фанатов футбольной команды “Крылья Советов” — 29-летний житель Новокуйбышевска — который сжег во время игры шарф ФК “Рубин”, Ново-Савиновским мировым судом арестован на 12 суток. Так же судом на него наложен административный запрет сроком на три года на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения», — сказали в пресс-службе МВД по республике Татарстан, пишет rt.rbc.ru.