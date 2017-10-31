Болельщик «Крыльев», задержанный в Казани, арестован на 12 суток за сожжение шарфа ФК «Рубин»
В Казани задержанных болельщиков «Крыльев Советов» арестовали за сожжение шарфа ФК «Рубин», драку и нахождение в нетрезвом виде.
В Казани задержанных болельщиков «Крыльев Советов» арестовали за сожжение шарфа ФК «Рубин», драку и нахождение в нетрезвом виде.
Напомним, 25 октября, в день проведения матча 1/8 финала Кубка России между командами «Рубин» и «Крылья Советов» сотрудники полиции задержали 13 самарских болельщиков.
Трое из них были задержаны в пьяном виде и решением Советского райсуда Казани арестованы на 14 суток. «Один из фанатов футбольной команды “Крылья Советов” — 29-летний житель Новокуйбышевска — который сжег во время игры шарф ФК “Рубин”,
Еще шестеро задержанных, которые были доставлены в отдел полиции «Ямашевский» за попытку драки перед началом матча, подвергнуты административному наказанию в виде административного ареста сроком от 5 до 7 суток. Остальные болельщики, которые были доставлены в отделы полиции, были оштрафованы и отпущены домой.