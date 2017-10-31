Пропавшая в Алматы женщина найдена в московской больнице

О том, что женщина нашлась, на своей странице в Facebook сообщил глава волонтерского движения С. О. Б. Ислам Угушев.

«Ольга Городецкая найдена. Девушка жива, но находится в больнице, на территории Российской Федерации в Москве. С. О. Б. совместно с родными Ольги и с консульством Казахстана в РФ, в скором времени вернут Ольгу домой и ответят на все вопросы по этому делу», — говорится в посте.