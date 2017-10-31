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09:16 (мск), источник: 365info.kz

Пропавшая в Алматы женщина найдена в московской больнице

Как 28-летняя Ольга Городецкая оказалась в России, пока неизвестно.

Источник: 365info.kz

О том, что женщина нашлась, на своей странице в Facebook сообщил глава волонтерского движения С. О. Б. Ислам Угушев.

«Ольга Городецкая найдена. Девушка жива, но находится в больнице, на территории Российской Федерации в Москве. С. О. Б. совместно с родными Ольги и с консульством Казахстана в РФ, в скором времени вернут Ольгу домой и ответят на все вопросы по этому делу», — говорится в посте.

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4 октября мать двоих детей после работы зашла в ТРЦ «Мега Парк», затем вышла на улицу и пропала.

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