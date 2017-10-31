В США на территории университета произошла стрельба

«Подтверждаем, что один человек погиб на территории Университета Юты. Подозреваемый не задержан», — говорится в заявлении полиции города, размещенном в ее Twitter-аккаунте.

Около 21 часа по местному времени (6:00 мск) образовательное учреждение сообщило о выстрелах. Всем находящимся в районе происшествия рекомендовали найти укрытие. Спустя час университет уточнил, что тревога сохраняется.

Полиция опубликовала фотографию предполагаемого злоумышленника. По делу о стрельбе разыскивается 24-летний Остин Батен (Austin Boutain). Полиция считает, что он «вооружен и опасен».