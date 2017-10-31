Дальнобойщика из Башкирии, обвиняемого в ДТП с 12 погибшими, освободили
А родственники погибших и раненых в той аварии составили петицию.
А родственники погибших и раненых в той аварии составили петицию.
В ХМАО продолжается судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП, в котором погибли 12 человек — из них 10 детей; еще 19 человек получили различные травмы.
Напомним, по предварительным данным, в тот день, 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень —
ОТПУСТИЛИ НА ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ.
За рулем первого грузовика был водитель из Башкирии, 31-летний Раиль Саитханов. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Тогда еще мужчину по решению суда заключили под стражу на время следствия, но на прошлой неделе, 27 октября, суд освободил его.
— Его отпустили на подписку о невыезде, — рассказала «Комсомолке» мать одной из пострадавших в том ДТП девочек Софья Саморукова. — Естественно, мы недовольны решением суда, это несправедливо по отношению к нам.
Потерпевшие и другие неравнодушные теперь собирают подписи к петиции, к которой присоединились уж около 1700 человек — переживают, что мужчина может избежать наказания:
— Родители потерпевших серьезно возмущены решением суда и считают, что при таком количестве погибших детей нынешнее серьезное ослабление содержания под стражей Саитханову, мягко сказать, неприемлемо, — гласит текст петиции.
К слову, еще одна фигурантка уголовного дела — директор спортивной школы, воспитанники которой стали жертвами ДТП, Ирина Тарасова — тоже оказалась на подписке о невыезде. Двоим другим подсудимым: водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю
СЛЕДКОМ ЗАЙМЕТСЯ ЧИНОВНИКАМИ.
Напомним, расследование уголовного дела по ДТП завершено еще в апреле 2017 года. В суд материалы поступили в мае, и до сих пор продолжается судебное разбирательство.
Между тем, в Следственном комитете РФ, который, кстати, и занимался расследованием — точка еще не поставлена.
— Несмотря на то, что установлены причастные к произошедшему лица и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в СКР продолжается расследование этого происшествия, — отметили в
Кроме того, по поручению председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина уже начата проверка действий следователей, которые расследовали уголовное дело.