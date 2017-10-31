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09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Дальнобойщика из Башкирии, обвиняемого в ДТП с 12 погибшими, освободили

А родственники погибших и раненых в той аварии составили петицию.

В ХМАО продолжается судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП, в котором погибли 12 человек — из них 10 детей; еще 19 человек получили различные травмы.

Напомним, по предварительным данным, в тот день, 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автобус с командой детско-юношеской спортивной школы столкнулся с тягачом «Вольво» под управлением дальнобойщика из Башкирии, который выехал на встречку. От удара автобус развернуло и выкинуло на встречную полосу, где его протаранила грузовая «Скания». Автобус с детьми и их тренерами буквально разорвало пополам.

ОТПУСТИЛИ НА ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ.

За рулем первого грузовика был водитель из Башкирии, 31-летний Раиль Саитханов. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Тогда еще мужчину по решению суда заключили под стражу на время следствия, но на прошлой неделе, 27 октября, суд освободил его.

— Его отпустили на подписку о невыезде, — рассказала «Комсомолке» мать одной из пострадавших в том ДТП девочек Софья Саморукова. — Естественно, мы недовольны решением суда, это несправедливо по отношению к нам.

Потерпевшие и другие неравнодушные теперь собирают подписи к петиции, к которой присоединились уж около 1700 человек — переживают, что мужчина может избежать наказания:

— Родители потерпевших серьезно возмущены решением суда и считают, что при таком количестве погибших детей нынешнее серьезное ослабление содержания под стражей Саитханову, мягко сказать, неприемлемо, — гласит текст петиции.

К слову, еще одна фигурантка уголовного дела — директор спортивной школы, воспитанники которой стали жертвами ДТП, Ирина Тарасова — тоже оказалась на подписке о невыезде. Двоим другим подсудимым: водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю предприятия-перевозчика Александру Сидороку — меру пресечения не изменили.

СЛЕДКОМ ЗАЙМЕТСЯ ЧИНОВНИКАМИ.

Напомним, расследование уголовного дела по ДТП завершено еще в апреле 2017 года. В суд материалы поступили в мае, и до сих пор продолжается судебное разбирательство.

Между тем, в Следственном комитете РФ, который, кстати, и занимался расследованием — точка еще не поставлена.

— Несмотря на то, что установлены причастные к произошедшему лица и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в СКР продолжается расследование этого происшествия, — отметили в пресс-службе ведомства. — Следователям предстоит тщательно проверить и оценить действия или бездействие ответственных за перевозку детей представителей государственных органов, курирующих сферу образования, спорта и перевозок в регионе, а также действия сотрудников полиции в части обеспечения безопасности юных спортсменов. При наличии оснований все причастные к гибели детей лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Кроме того, по поручению председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина уже начата проверка действий следователей, которые расследовали уголовное дело.

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