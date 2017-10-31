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09:27 (мск), источник: VN.ru

Мужчина в форме МЧС пропал в Новосибирске

Волонтеры и полиция разыскивают мужчину средних лет, который исчез 28 октября в районе Димитровского моста. В момент пропажи на Константине Смородинцеве была форма сотрудника МЧС.

Просьбу в поиске Константина Смородинцева 1975 года рождения разместил поисково-спасательный отряд «Маяк». В последний раз мужчину видели 28 октября недалеко от Димитровского моста, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю форму сотрудника МЧС и темные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Константина Смородинцева, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 102, с мобильного 020, или на номер дежурного ПСО «Маяк» 8−951−393−09−11.

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Накануне в розыск был объявлен 15-летний новосибирец Даниил Ковалев, который также ушел из дома 28 октября и с тех пор не вернулся. Поиском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 8 «Кировский».

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