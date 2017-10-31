Мужчина в форме МЧС пропал в Новосибирске
Волонтеры и полиция разыскивают мужчину средних лет, который исчез 28 октября в районе Димитровского моста. В момент пропажи на Константине Смородинцеве была форма сотрудника МЧС.
Волонтеры и полиция разыскивают мужчину средних лет, который исчез 28 октября в районе Димитровского моста. В момент пропажи на Константине Смородинцеве была форма сотрудника МЧС.
Просьбу в поиске Константина Смородинцева 1975 года рождения разместил
Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза зеленые. Был одет в
Всех, кто обладает
Накануне в розыск был объявлен 15-летний новосибирец Даниил Ковалев, который также ушел из дома 28 октября и с тех пор не вернулся. Поиском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 8 «Кировский».