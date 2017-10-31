Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пермской модели в Китае

«Сейчас возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, — сообщил 59.ru сотрудник пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин. — Пока дело заведено только по факту смерти девушки. С нашей стороны соответствующие поручения об оказании правовой помощи сначала будут отправлены в московский Cледственный комитет, а оттуда — в Китай».