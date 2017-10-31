Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пермской модели в Китае
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 14-летней модели Влады Дзюбы из Перми в Шанхае.
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 14-летней модели Влады Дзюбы из Перми в Шанхае.
«Сейчас возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, — сообщил 59.ru сотрудник
14-летняя модель выступала в Китае на показах бренда молодежной одежды. 25 октября ей стало плохо, она скончалась в одной из больниц Шанхая. Позже выяснилось, что у девушки отсутствовала медицинская страховка.