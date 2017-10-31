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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пермской модели в Китае

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 14-летней модели Влады Дзюбы из Перми в Шанхае.

«Сейчас возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, — сообщил 59.ru сотрудник пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин. — Пока дело заведено только по факту смерти девушки. С нашей стороны соответствующие поручения об оказании правовой помощи сначала будут отправлены в московский Cледственный комитет, а оттуда — в Китай».

14-летняя модель выступала в Китае на показах бренда молодежной одежды. 25 октября ей стало плохо, она скончалась в одной из больниц Шанхая. Позже выяснилось, что у девушки отсутствовала медицинская страховка.

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