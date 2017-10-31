В Башкирии администрация района оставила без тепла более 500 жильцов многоквартирных домов

Несмотря на то, что начало отопительного сезона было запланировано на конец сентября, договор закреплял срок исполнения работ только в ноябре. То есть, администрация района не обеспечила своевременное теплоснабжение квартир. Граждане остались без тепла более чем на неделю. Температура в нескольких квартирах опускалась до 9 градусов.