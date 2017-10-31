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09:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии администрация района оставила без тепла более 500 жильцов многоквартирных домов

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Белорецкая межрайонная прокуратура проверила исполнение жилищного законодательства. По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в июле 2017 года районная администрация заключила контракт на перевод 20 многоквартирных домов в микрорайоне Первомайский города Белорецка на систему поквартирного газового отопления.

Несмотря на то, что начало отопительного сезона было запланировано на конец сентября, договор закреплял срок исполнения работ только в ноябре. То есть, администрация района не обеспечила своевременное теплоснабжение квартир. Граждане остались без тепла более чем на неделю. Температура в нескольких квартирах опускалась до 9 градусов.

Межрайонная прокуратура внесла главе района представление об оперативном устранении допущенных нарушений. После вмешательства надзорного ведомства администрация ускорила темпы работы, обеспечив устранение нарушений в течение трех дней. Сейчас система отопления в домах функционирует в надлежащем режиме.

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