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09:50 (мск), источник: Новый Калининград

На перекрестке Тихорецкой и Инженерной произошло ДТП с участием подъемного крана

В Калининграде на перекрестке Киевской, Тихорецкой и Инженерной произошло ДТП с участием подъемного крана. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

«Перекресток Киевская-Тихорецкая-Инженерная ДТП: подъемный кран “Зил131” с “Паджеро” не поделили дорогу», — уточнил один из очевидцев.

Движение в районе места ДТП затруднено.

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