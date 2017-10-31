На перекрестке Тихорецкой и Инженерной произошло ДТП с участием подъемного крана
В Калининграде на перекрестке Киевской, Тихорецкой и Инженерной произошло ДТП с участием подъемного крана. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
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В Калининграде на перекрестке Киевской, Тихорецкой и Инженерной произошло ДТП с участием подъемного крана. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
«Перекресток
Движение в районе места ДТП затруднено.