Красноярец прислал себе посылку с 3 кг гашиша

Как рассказали Newslab.ru в полиции, в сентябре 2016 года 32-летний мужчина находился за пределами страны. Там он незаконно приобрел больше 3 кг гашиша, которые привез с собой в Москву. Из столицы мужчина отправил наркотики в Красноярск посылкой на свое имя. Он заказал доставку в транспортной компании. 3 упаковки запрещенного вещества мужчина спрятал в сумке с одеждой.