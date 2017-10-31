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11:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец прислал себе посылку с 3 кг гашиша

Он заказал доставку в транспортной компании.

Красноярские полицейские задержали мужчину за незаконную пересылку наркотиков. Он спрятал их в сумке с одеждой.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, в сентябре 2016 года 32-летний мужчина находился за пределами страны. Там он незаконно приобрел больше 3 кг гашиша, которые привез с собой в Москву. Из столицы мужчина отправил наркотики в Красноярск посылкой на свое имя. Он заказал доставку в транспортной компании. 3 упаковки запрещенного вещества мужчина спрятал в сумке с одеждой.

Красноярские полицейские задержали его в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В пресс-службе подчеркнули, что мужчина не успел сбыть наркотики.

На него завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Материалы дела переданы в суд, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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