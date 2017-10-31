Красноярец прислал себе посылку с 3 кг гашиша
Он заказал доставку в транспортной компании.
Он заказал доставку в транспортной компании.
Красноярские полицейские задержали мужчину за незаконную пересылку наркотиков. Он спрятал их в сумке с одеждой.
Как рассказали Newslab.ru в полиции, в сентябре 2016 года 32-летний мужчина находился за пределами страны. Там он незаконно приобрел больше 3 кг гашиша, которые привез с собой в Москву. Из столицы мужчина отправил наркотики в Красноярск посылкой на свое имя. Он заказал доставку в транспортной компании. 3 упаковки запрещенного вещества мужчина спрятал в сумке с одеждой.
Красноярские полицейские задержали его в ходе проведения
На него завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Материалы дела переданы в суд, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.