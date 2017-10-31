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11:27 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае ищут тигра, который мог напасть на сборщика шишек

ХАБАРОВСК, 31 окт — РИА Новости. Комиссия специалистов выехала в тайгу в Бикинском районе Хабаровского края, где обнаружено тело сборщика шишек со следами нападения дикого животного, сообщил РИА Новости во вторник директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Комиссия в составе специалистов министерства природных ресурсов Хабаровского края, охотоведов, нашего центра и полиции работает на месте происшествия. Сейчас они устанавливают истину — какой зверь напал на человека. О том, что нападение совершил тигр, свидетельствуют косвенные признаки. Сейчас основная задача группы — найти тигра и изъять его из природы. И выяснить, почему он напал», — сказал Арамилев.

По его словам, тигры не нападают на человека без причины. Вероятно, хищник мог быть ранен. «Но независимо от того, что побудило животное на нападение на человека, оно должно быть изъято из природы», — сказал он.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.

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