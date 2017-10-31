В Хабаровском крае ищут тигра, который мог напасть на сборщика шишек

«Комиссия в составе специалистов министерства природных ресурсов Хабаровского края, охотоведов, нашего центра и полиции работает на месте происшествия. Сейчас они устанавливают истину — какой зверь напал на человека. О том, что нападение совершил тигр, свидетельствуют косвенные признаки. Сейчас основная задача группы — найти тигра и изъять его из природы. И выяснить, почему он напал», — сказал Арамилев.

По его словам, тигры не нападают на человека без причины. Вероятно, хищник мог быть ранен. «Но независимо от того, что побудило животное на нападение на человека, оно должно быть изъято из природы», — сказал он.