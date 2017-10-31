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11:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Минприроды края: Превышение ПДК вредных веществ зафиксировали в воздухе Хабаровска

Причиной загрязнения стали природные пожары.

Источник: Губерния онлайн

В воздухе Хабаровска выявили превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида углерода и других веществ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию минприроды края. Сегодня ведомство опубликовало еженедельную сводку о состоянии окружающей среды.

«Наблюдались превышения ПДК в атмосферном воздухе Хабаровска по взвешенным веществам — до 3,7 раза, по диоксиду азота — до 2,6 раза, по формальдегиду — до 2,7 раза, по аммиаку — до 1,6 раза, по оксиду углерода — до 1,2 раза. Повышенное содержание диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ в воздухе Хабаровска связано с загрязнением атмосферы в результате природных пожаров. Повышенное содержание аммиака и фенола связано с антропогенным влиянием», — говорится в сообщении.

Загрязнение воздуха краевой столицы формальдегидом зафиксировали в районах интенсивного движения транспорта.

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