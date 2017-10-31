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11:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пассажир поезда «Москва — Владивосток» пойдет под суд за перевозку 11 кг экстази

Курьер получил наркотики в Екатеринбурге и должен был доставить их в Приморье.

Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.

Житель Челябинской области, который пытался ввезти в Приморье 11 кг экстази, предстанет перед судом. Мужчина, передвигаясь на поезде «Москва — Владивосток», получил наркотики в Екатеринбурге, но был задержан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2017 года в дорожной сумке пассажира поезда «Москва — Владивосток» сотрудники УТ МВД России по ДФО обнаружили и изъяли 11 кг наркотического вещества «экстази».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении получателя наркотиков — жителя Находки уголовное дело было направлено в суд ранее.

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