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09:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трое взрослых и ребёнок пострадали в столкновении авто на Южном Урале

Один из автомобилей под управлением пенсионера выехал на встречную полосу.

Четыре человека, в том числе ребёнок 2017 года рождения, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кизильском районе, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

Аварию на 21-м километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское зафиксировали около 18:20 30 октября. По данным сотрудников Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Калина» под управлением 68-летнего мужчины выехал на встречную полосу, по которой в это время двигалась другая «Лада» с 30-летней женщиной за рулём. В результате различные травмы получили оба водителя, а также пассажиры второго автомобиля — 44-летний мужчина и маленький ребёнок.

Напомним, ранее в Кыштыме женщина-водитель иномарки пострадала в лобовом столкновении с грузовиком.

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