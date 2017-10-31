Трое взрослых и ребёнок пострадали в столкновении авто на Южном Урале

Четыре человека, в том числе ребёнок 2017 года рождения, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Кизильском районе, сообщают в УГИБДД по Челябинской области.

Аварию на 21-м километре автодороги Кизильское — Бреды — Мариинское зафиксировали около 18:20 30 октября. По данным сотрудников Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Калина» под управлением 68-летнего мужчины выехал на встречную полосу, по которой в это время двигалась другая «Лада» с 30-летней женщиной за рулём. В результате различные травмы получили оба водителя, а также пассажиры второго автомобиля — 44-летний мужчина и маленький ребёнок.