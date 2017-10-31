Узбекистанца арестовали в Саратове за желание примкнуть к боевикам ИГ
Обвиняемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Суд в Саратове санкционировал арест гражданина Узбекистана, который собирался выехать в Сирию для участия в боях на стороне террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ.
Обвиняемый готовился выехать в Сирийскую Арабскую Республику с целью вступления в незаконное вооруженное формирование, действующее против правительства республики. Как говорится в сообщении, фигурант уголовного дела, используя интернет, также осуществлял поиск соучастников, желающих выехать в Сирию.
В личных вещах 24-летнего иностранца в ходе обыска была найдена литература, по предварительным оценкам, экстремистского содержания.
В отношении его возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ». Обвиняемый признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Статья обвинения предусматривает до 15 лет лишения свободы.