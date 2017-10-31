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11:08 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В порту Находки вновь выявили экологические нарушения при перевалке угля

Транспортная прокуратура провела проверку в порту Находки и установила, что «Терминал Астафьева» нарушал природоохранное законодательства при перевалке угля, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Собранные прокуратурой материалы направили в суд, который в итоге обязал стивидорную компанию ликвидировать нарушения, и проводить все необходимые мероприятия для сокращения или даже исключения выбросов угольной пыли в атмосферу.

Помимо «Терминала Астафьева» задание от врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко получили и другие резиденты порта. Им было поручено модернизировать ливневую канализацию угольных терминалов, через которую вредные вещества со стоками могут попадать в водоёмы.

В 2016 и 2017 годах в городах Дальнего Востока прошли митинги против работы угольных терминалов и загрязнения окружающей среды. Всеобщее внимание к экологическим нарушениям в портах было привлечено после обращения к президенту школьника из Находки..

Вскоре депутаты подготовили законопроект о запрете перевалки угля открытым способом. Против запрета выступили участники рынка, Минтранс и Минэнерго. В итоге от запрета открытой перевалки решили отказаться в пользу снижения выбросов с помощью снизить вредные выбросы технологических решений.

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