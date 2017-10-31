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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Суд взыскал с экс-замначальника омского главка МВД 11 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 31 окт — РИА Новости. Суд в Омске взыскал с бывшего замначальника УМВД по Омской области Сергея Клевакина в пользу РФ более 11 миллионов рублей в счет компенсации за должностное преступление, сообщает прокуратура Омской области.

«Первомайский районный суд Омска удовлетворил исковые требования прокуратуры Омской области о взыскании с бывшего заместителя начальника УМВД России по Омской области Сергея Клевакина в пользу Российской Федерации в лице МВД России более 11 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного преступлением», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что поводом для обращения в суд с иском послужило вступление в силу приговора Клевакину, который был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему было назначено 2,5 года колонии общего режима с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в органах МВД РФ.

Суд установил, что с декабря 2012 по январь 2013 года Клевакин предоставил учредителю ООО «РБТ-Сервис» информацию, которая обеспечила победу компании в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных жилых помещений общей стоимостью более 29 миллионов рублей.

«При этом сотрудники территориальных отделов полиции заранее подобрали жилые помещения по значительно меньшей стоимости (за 18 миллионов рублей). Это позволило ООО “РБТ-Сервис” не только победить на аукционах на право заключения государственного контракта, но и получить прибыль в размере более 11 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.

Бюджету РФ был причинен ущерб на 11 миллионов рублей. За его компенсацией прокуратура Омской области и обратилась в суд, который удовлетворил требования полностью.

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