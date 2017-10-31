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09:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии женщину дважды сбили на трассе

Пострадавшую после столкновения с авто выбросило на встречку.

ДТП случилось накануне вечером в Татышлинском районе на 67 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда, сообщает в блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

23-летний местный житель под управлением LADA Kalinа сбил 54-летнюю женщину. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехала Lada Granta. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили в ГИБДД республики, погибшая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Похожий случай произошел в феврале этого года на трассе Дема-Затон. Сначала женщину сбил Mercedes, а затем на нее наехал автомобиль Subaru. Тогда стало известно, что участок дороги был не освещен, а женщина находилась на проезжей части.

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