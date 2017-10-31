В Башкирии женщину дважды сбили на трассе
Пострадавшую после столкновения с авто выбросило на встречку.
Пострадавшую после столкновения с авто выбросило на встречку.
ДТП случилось накануне вечером в Татышлинском районе на 67 км автодороги
23-летний местный житель под управлением LADA Kalinа сбил 54-летнюю женщину. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на неё наехала Lada Granta. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Как сообщили в ГИБДД республики, погибшая перебегала дорогу в неустановленном месте.
Похожий случай произошел в феврале этого года на трассе