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10:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Автомобилист сбил пешехода у дома № 144 г на Московском проспекте в 23:35 понедельника, 30 октября. Мужчина скончался на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Источник: Вести - Воронеж

Личности как автомобилиста, так и погибшего пешехода не установлены. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и данные о его участниках.

Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дороге, особенно в ночное время; соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.

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