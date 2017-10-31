В Воронеже водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Автомобилист сбил пешехода у дома № 144 г на Московском проспекте в 23:35 понедельника, 30 октября. Мужчина скончался на месте аварии, сообщила
Автомобилист сбил пешехода у дома № 144 г на Московском проспекте в 23:35 понедельника, 30 октября. Мужчина скончался на месте аварии, сообщила
Личности как автомобилиста, так и погибшего пешехода не установлены. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП и данные о его участниках.
Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательными и аккуратными на дороге, особенно в ночное время; соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.