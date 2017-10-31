Под Гродно 17-летний бесправник спровоцировал опасную погоню

Источник: БЕЛТА

Серьезной аварией завершилась попытка скрыться от наряда ГАИ для 17-летнего жителя Гродно. На выезде из областного центра инспектор подал сигнал для остановки водителю Hyundai, но тот лишь увеличил скорость.

«Наряду пришлось начать преследование. Нарушитель двигался на очень высокой скорости, однако офицеры не теряли его машину из видимости», — рассказали в ГАИ. На одном из поворотов на дороге Гродно-Заречанка водитель не удержал машину на проезжей части: легковушка снесла знак и перевернулась в кювете. Подъехавший наряд ГАИ заметил молодого человека, выбирающегося из разбитого автомобиля. Пассажиров в машине не было.