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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

Под Гродно 17-летний бесправник спровоцировал опасную погоню

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно 17-летний бесправник спровоцировал опасную погоню, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Серьезной аварией завершилась попытка скрыться от наряда ГАИ для 17-летнего жителя Гродно. На выезде из областного центра инспектор подал сигнал для остановки водителю Hyundai, но тот лишь увеличил скорость.

«Наряду пришлось начать преследование. Нарушитель двигался на очень высокой скорости, однако офицеры не теряли его машину из видимости», — рассказали в ГАИ. На одном из поворотов на дороге Гродно-Заречанка водитель не удержал машину на проезжей части: легковушка снесла знак и перевернулась в кювете. Подъехавший наряд ГАИ заметил молодого человека, выбирающегося из разбитого автомобиля. Пассажиров в машине не было.

Выяснилось, что водитель несовершеннолетний — парню не так давно исполнилось 17 лет. Молодой человек сообщил, что взял машину у отца для того чтобы прокатиться, а когда увидел сотрудников, испугался и попытался уехать. В результате ДТП водитель получил лишь небольшие царапины, а вот машина, вероятней всего, не подлежит восстановлению.

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