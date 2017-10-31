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11:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

СУ СКР проводит проверку по сообщению об инфекции в детсаду в Братске

Доследственную проверку по сообщению в средствах массовой информации о том, что в Братске временно приостановили работу детского сада из-за обнаруженной у воспитанников острой кишечной инфекции, проводят сотрудники СУ СКР по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 31 октября 2017 года пресс-служба ведомства, следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 октября 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщила, что у шести воспитанников детского сада комбинированного вида № 109 в Братске обнаружили острую кишечную инфекцию, дети находятся на амбулаторном лечении.

Чтобы локализовать эпидемический очаг, в детском саду проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. С 30 октября деятельность учреждения временно приостановлена.

Лабораторное обследование анализов, взятых у воспитанников и сотрудников детсада, выявило у двух детей РНК ротовируса. Для лабораторного исследования также были отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, дезинфицирующие средства.

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