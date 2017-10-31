СУ СКР проводит проверку по сообщению об инфекции в детсаду в Братске
Доследственную проверку по сообщению в средствах массовой информации о том, что в Братске временно приостановили работу детского сада
Доследственную проверку по сообщению в средствах массовой информации о том, что в Братске временно приостановили работу детского сада
Как сообщает 31 октября 2017 года
Напомним, 30 октября 2017 года
Чтобы локализовать эпидемический очаг, в детском саду проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. С 30 октября деятельность учреждения временно приостановлена.
Лабораторное обследование анализов, взятых у воспитанников и сотрудников детсада, выявило у двух детей РНК ротовируса. Для лабораторного исследования также были отобраны пробы воды, пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, дезинфицирующие средства.