СУ СКР проводит проверку по сообщению об инфекции в детсаду в Братске

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 31 октября 2017 года пресс-служба ведомства, следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 30 октября 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области сообщила, что у шести воспитанников детского сада комбинированного вида № 109 в Братске обнаружили острую кишечную инфекцию, дети находятся на амбулаторном лечении.

Чтобы локализовать эпидемический очаг, в детском саду проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. С 30 октября деятельность учреждения временно приостановлена.