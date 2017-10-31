Следователи разыскивают без вести пропавшего жителя Ейска

В правоохранительные органы Ейского района в октябре 2017 года поступило обращение сестры 58-летнего Сергея Бусова с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что последний раз общалась с братом по телефону вечером 23 сентября 2013 года, который сообщил ей, что идет выполнять строительные работы. Однако до настоящего времени мужчина не вернулся.