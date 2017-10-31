Следователи разыскивают без вести пропавшего жителя Ейска
По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
В правоохранительные органы Ейского района в октябре 2017 года поступило обращение сестры 58-летнего Сергея Бусова с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что последний раз общалась с братом по телефону вечером 23 сентября 2013 года, который сообщил ей, что идет выполнять строительные работы. Однако до настоящего времени мужчина не вернулся.
Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю по факту безвестного исчезновения Сергея Бусова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшего.
Лиц, обладающих информацией, следователи просят сообщить об этом по телефону