Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
11:26 (мск), источник: Югополис

Следователи разыскивают без вести пропавшего жителя Ейска

По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы Ейского района в октябре 2017 года поступило обращение сестры 58-летнего Сергея Бусова с заявлением о его безвестном исчезновении. В своем обращении женщина указала, что последний раз общалась с братом по телефону вечером 23 сентября 2013 года, который сообщил ей, что идет выполнять строительные работы. Однако до настоящего времени мужчина не вернулся.

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю по факту безвестного исчезновения Сергея Бусова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшего.

Лиц, обладающих информацией, следователи просят сообщить об этом по телефону 8 (928) 444−46−56, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Владимир Путин наградил Сергея Галицкого
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Соцсети подготовили новые данные о влиянии РФ на выборы в США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Полиция проводит проверку в отношении главы Промсвязьбанка
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь