Двое жителей Волгограда в гараже занимались производством «элитного» алкоголя

Выяснилось, что в гаражном боксе и частном доме они изготавливали суррогатные алкогольные напитки под видом продукции элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения.

— В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, денежные средства в сумме 100 000 рублей, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Образцы фальсификата с явными признаками подделки направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного Управления. По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей.