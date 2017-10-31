Двое жителей Волгограда в гараже занимались производством «элитного» алкоголя
37 и 42-летний жители Краснооктябрьского района, подозреваемые в изготовлении суррогатного алкоголя, задержаны, возбуждено уголовное дело.
37 и 42-летний жители Краснооктябрьского района, подозреваемые в изготовлении суррогатного алкоголя, задержаны, возбуждено уголовное дело.
Выяснилось, что в гаражном боксе и частном доме они изготавливали суррогатные алкогольные напитки под видом продукции элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения.
— В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, денежные средства в сумме 100 000 рублей, — сообщили в
Образцы фальсификата с явными признаками подделки направлены на исследование в
Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до четырех лет лишения свободы.