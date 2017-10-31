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15:13 (мск), источник: РИАЦ

Двое жителей Волгограда в гараже занимались производством «элитного» алкоголя

37 и 42-летний жители Краснооктябрьского района, подозреваемые в изготовлении суррогатного алкоголя, задержаны, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в гаражном боксе и частном доме они изготавливали суррогатные алкогольные напитки под видом продукции элитных брендов российского и иностранного производства. Основными компонентами служила обычная водопроводная вода, различные красители, а также этиловый спирт медицинского назначения.

— В ходе проведенных обысков изъяты оборудование, тара и фурнитура для производства контрафактной алкогольной продукции, а также черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о нелегальном обороте и его объемах, денежные средства в сумме 100 000 рублей, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Образцы фальсификата с явными признаками подделки направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр Главного Управления. По данным следствия, правообладателям товарных знаков причинен материальный ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей.

Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

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