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11:11 (мск), источник: Вести Сочи

Заблудившиеся в горах Сочи туристы сами нашли дорогу

Туристы, которые накануне заблудились в районе горы Ачишхо, сами нашли дорогу и вышли в поселок Красная Поляна, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Источник: Вести Сочи

30 октября в районе горы Ачишхо заблудилась группа туристов.

На связь со спасателями вышла участница похода, которая сообщила, что погода сильно испортилась, началась метель. К поискам было привлечено 17 спасателей. Поисковые работы осложняла низкая видимость из-за опустившегося тумана и снега.

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