Заблудившиеся в горах Сочи туристы сами нашли дорогу
Туристы, которые накануне заблудились в районе горы Ачишхо, сами нашли дорогу и вышли в поселок Красная Поляна, сообщает
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Туристы, которые накануне заблудились в районе горы Ачишхо, сами нашли дорогу и вышли в поселок Красная Поляна, сообщает
30 октября в районе горы Ачишхо заблудилась группа туристов.
На связь со спасателями вышла участница похода, которая сообщила, что погода сильно испортилась, началась метель. К поискам было привлечено 17 спасателей. Поисковые работы осложняла низкая видимость