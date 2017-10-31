В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила пешехода
В Новоаннинском районе в 03:20 42-летний водитель автомашины «Газель» на автодороге Р-22 «Москва-Астрахань», на 703 километре сбил на высокой скорости пешехода, переходившего проезжую часть.
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В Новоаннинском районе в 03:20 42-летний водитель автомашины «Газель» на автодороге Р-22 «Москва-Астрахань», на 703 километре сбил на высокой скорости пешехода, переходившего проезжую часть.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.
Личность погибшего устанавливается, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.