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11:25 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила пешехода

В Новоаннинском районе в 03:20 42-летний водитель автомашины «Газель» на автодороге Р-22 «Москва-Астрахань», на 703 километре сбил на высокой скорости пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

Личность погибшего устанавливается, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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