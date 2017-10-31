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11:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородец торговал наркотиками, чтобы заработать на свадьбу

В результате свадьбу пришлось отложить — неудавшийся жених может оказаться в колонии.

В Нижнем Новгороде местный житель торговал наркотиками, чтобы заработать на свадьбу. В итоге вместо ЗАГСа молодой человек на несколько лет отправится в колонию, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным силового ведомства, мужчина получил от соучастника большое количество наркотических средств, которые планировал продать на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода.

При этом наркоторговец решил сам попробовать зелье, которым торгует. Находясь в состоянии наркотического опьянения он был задержан сотрудниками полиции. При досмотре у задержанного был обнаружен пакет с наркотическим веществом.

Свою вину мужчина признал полностью, пояснив, что таким образом планировал накопить денежные средства на свадьбу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п."г ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Решением суда наркоторговцу назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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