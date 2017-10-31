В Татарстане скорый поезд насмерть сбил женщину
В Кукморе скорый пассажирский поезд насмерть сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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В Кукморе скорый пассажирский поезд насмерть сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Происшествие произошло накануне днем.
— Поезд Нерюнгри — Москва сбил женщину на 930-м километре железной дороги, — сообщили в МЧС.
На место прибыли медики и сотрудники полиции. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.