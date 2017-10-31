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11:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане скорый поезд насмерть сбил женщину

В Кукморе скорый пассажирский поезд насмерть сбил 52-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло накануне днем.

 — Поезд Нерюнгри — Москва сбил женщину на 930-м километре железной дороги, — сообщили в МЧС.

На место прибыли медики и сотрудники полиции. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

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