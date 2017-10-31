В Волгограде водитель «ВАЗа», лишенный прав, сбил студентку на «зебре» и скрылся с места ДТП

Поздно вечером водитель «ВАЗ-21093», двигаясь по проспекту Университетскому со стороны Ворошиловского района, напротив дома № 96 сбил 17-летнюю студентку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка с травмой руки обратилась в медицинское учреждение. С места ДТП водитель скрылся.

— В ходе введенного плана «Перехват» нарушитель был задержан сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Им оказался 26-летний волгоградец, работающий мастером производственного обучения в одном из районных техникумов. Мужчина не имел права садиться за руль, так как был лишен водительского удостоверения.