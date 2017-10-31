Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
11:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске строители заплатят 17 млн родным погибших при падении крана

Куйбышевский районный суд Омска взыскал со строителей более 17 миллионов рублей в пользу родственников четырех погибших в результате обрушения башенного крана.

По решению суда компания ООО «Апарт-Отель «Маршал» выплатит потерявшим близких 13 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Еще 4,3 миллиона рублей взыскано с руководителей опасной стройки. Это рекордная сумма.

Трагедия в Омске произошла два года назад. 26 октября 2015 года около пяти часов вечера со стройплощадки апарт-отеля MARSHAL на улице Жукова прямо на оживленную проезжую часть рухнул строительный кран. Конструкция раздавила два автомобиля — внедорожник Toyota RAV4 и «Соболь». Погибли четыре человека — семья с маленьким ребенком из иномарки и водитель «Соболя». Еще один пассажир Toyota RAV4 — четырехлетний мальчик — и машинист башенного крана были доставлены в больницу. Врачам удалось их спасти.

Как было установлено, в момент падения крана на стройплощадке, где уже несколько лет подряд возводится отель, происходила заливка бетонным раствором свай фундамента. Механизмы блокирования ходового устройства на рельсах, по которым двигался кран, были установлены неправильно. Поэтому многотонное подъемное устройство не смогло остановиться, съехало с рельсов и упало на дорогу.

На следующий день после случившегося руководство группы компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» задержали. Следователи заявили что, обвиняемые, осуществляя строительство торгово-выставочного комплекса с гостиницей, не обеспечили безопасность труда. Башенный кран был допущен к эксплуатации без осуществления контроля за его техническим состоянием. У него не работал один из тормозов передвижения. Кроме того, его обслуживание проводилось неаттестованным персоналом.

Рухнувший кран последний раз проходил техническое обследование в 2013 году. Уже тогда у него нашли несколько дефектов, которые нужно было устранить. В частности, отсутствие одного из тупиковых упоров. По заключению техобследования, эксплуатировать данный кран можно было только до 2014 года.

Выживший крановщик Федор Елькин оказался единственным, кто признал свою вину в случившемся. Машинист заявил, что ему приходилось работать, рискуя жизнью, под угрозой увольнения. Крановщика приговорили к двум годам колонии-поселения. Его руководители получили более серьезные сроки. Куйбышевский районный суд назначил учредителю компании Виктору Полукарову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Генеральный директор и начальник участка получили по 3,5 года в колонии-поселении.

Однако родственники погибших обратились в суд в гражданском порядке и потребовали взыскать со строителей компенсацию.

— Истцами по гражданскому делу выступили две семьи, дети которых, а также двое внуков ехали в машине, на которую обрушился башенный кран. Все, кроме старшего ребенка, погибли. Мальчик потерял родителей, брата и получил травмы, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — С соответствующим иском обратилась и семья погибшего водителя второй машины.

Суд удовлетворил требования родственников. Каждый из потерявших близкого человека из-за халатности строителей получит около двух миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России увеличили штраф за непропуск пешеходов
В ВДВ появятся новые "ударные" подразделения
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Соцсети подготовили новые данные о влиянии РФ на выборы в США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Полиция проводит проверку в отношении главы Промсвязьбанка
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь