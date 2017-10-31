В Омске строители заплатят 17 млн родным погибших при падении крана

По решению суда компания ООО «Апарт-Отель «Маршал» выплатит потерявшим близких 13 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Еще 4,3 миллиона рублей взыскано с руководителей опасной стройки. Это рекордная сумма.

Трагедия в Омске произошла два года назад. 26 октября 2015 года около пяти часов вечера со стройплощадки апарт-отеля MARSHAL на улице Жукова прямо на оживленную проезжую часть рухнул строительный кран. Конструкция раздавила два автомобиля — внедорожник Toyota RAV4 и «Соболь». Погибли четыре человека — семья с маленьким ребенком из иномарки и водитель «Соболя». Еще один пассажир Toyota RAV4 — четырехлетний мальчик — и машинист башенного крана были доставлены в больницу. Врачам удалось их спасти.

Как было установлено, в момент падения крана на стройплощадке, где уже несколько лет подряд возводится отель, происходила заливка бетонным раствором свай фундамента. Механизмы блокирования ходового устройства на рельсах, по которым двигался кран, были установлены неправильно. Поэтому многотонное подъемное устройство не смогло остановиться, съехало с рельсов и упало на дорогу.

На следующий день после случившегося руководство группы компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» задержали. Следователи заявили что, обвиняемые, осуществляя строительство торгово-выставочного комплекса с гостиницей, не обеспечили безопасность труда. Башенный кран был допущен к эксплуатации без осуществления контроля за его техническим состоянием. У него не работал один из тормозов передвижения. Кроме того, его обслуживание проводилось неаттестованным персоналом.

Рухнувший кран последний раз проходил техническое обследование в 2013 году. Уже тогда у него нашли несколько дефектов, которые нужно было устранить. В частности, отсутствие одного из тупиковых упоров. По заключению техобследования, эксплуатировать данный кран можно было только до 2014 года.

Выживший крановщик Федор Елькин оказался единственным, кто признал свою вину в случившемся. Машинист заявил, что ему приходилось работать, рискуя жизнью, под угрозой увольнения. Крановщика приговорили к двум годам колонии-поселения. Его руководители получили более серьезные сроки. Куйбышевский районный суд назначил учредителю компании Виктору Полукарову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Генеральный директор и начальник участка получили по 3,5 года в колонии-поселении.

Однако родственники погибших обратились в суд в гражданском порядке и потребовали взыскать со строителей компенсацию.

— Истцами по гражданскому делу выступили две семьи, дети которых, а также двое внуков ехали в машине, на которую обрушился башенный кран. Все, кроме старшего ребенка, погибли. Мальчик потерял родителей, брата и получил травмы, — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — С соответствующим иском обратилась и семья погибшего водителя второй машины.