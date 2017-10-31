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11:29 (мск), источник: БЕЛТА

Упавшие из-за ветра деревья повредили четыре автомобиля в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упавшие из-за ветра деревья повредили четыре автомобиля в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Источник: БЕЛТА

Падения деревьев в Минске — последствия непогоды.

«Подразделения МЧС выезжали на два случая, когда деревья упали на проезжую часть и автомобили. Так, в Московском районе по пр. Газеты Правда, 54 дерево упало на дорогу и зацепило две машины. На ул. Чкалова, 27 в Октябрьском районе дерево упало на два автомобиля. Спасатели распиливали упавшие деревья», — рассказала Ольга Мельченко.

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Официальный представитель отметила, что данные происшествия чрезвычайными ситуациями не являются. От последствий непогоды в столице никто не пострадал.

Как сообщалось, в Беларусь пришел ураган «Герварт». На 30 октября был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15−22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.

Ураган «Герварт» прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Данных о точном количестве пострадавших нет.

В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn информировали, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.

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