Иномарка и маршрутка «Падун — Братск» столкнулись в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что пока по неустановленным причинам Toyota Vista пересекла разделительный газон и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом. По предварительной информации оперативников, в салоне Fiat Ducato находились 12 пассажиров. Сведения о пострадавших уточняются, речь может идти как минимум о четырех пассажирах, медицинская помощь также потребовалась водителям.