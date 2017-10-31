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11:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иномарка и маршрутка «Падун — Братск» столкнулись в Иркутской области

Дорожная авария с участием легкового автомобиля Toyota Vista и микроавтобуса Fiat Ducato, который следовал по маршруту «Падун — Братск», произошла на 231 км трассы «Вилюй» около 14.00 31 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что пока по неустановленным причинам Toyota Vista пересекла разделительный газон и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом. По предварительной информации оперативников, в салоне Fiat Ducato находились 12 пассажиров. Сведения о пострадавших уточняются, речь может идти как минимум о четырех пассажирах, медицинская помощь также потребовалась водителям.

Пострадавших в медучреждения Братска доставили попутные машины и машины скорой медицинской помощи. На месте ДТП сотрудники полиции выясняют его причины и условия. Известно, что у Toyota Vista была зимняя шипованная резина.

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