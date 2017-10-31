Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса АЧС

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, 30 октября сотрудники ведомства провели исследования двух отобранных в Семеновском городском округе проб патматериала от убитых кабанов.

Согласно информации, в патологическом материале был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

В настоящее время на территории округа организовано проведение комплекса мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.