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12:27 (мск), источник: НТА-Приволжье

Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса АЧС

Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, 30 октября сотрудники ведомства провели исследования двух отобранных в Семеновском городском округе проб патматериала от убитых кабанов.

Согласно информации, в патологическом материале был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

В настоящее время на территории округа организовано проведение комплекса мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.

Ранее сообщалось, что 24 октября при проведении сотрудниками ведомства лабораторных исследований патматериала, полученного от убитых кабанов на территории ООО «Природа» в Семеновском городском округе, был выявлен вирус АЧС.

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