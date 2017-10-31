Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса АЧС
Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Еще в одном районе Нижегородской области обнаружен очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, 30 октября сотрудники ведомства провели исследования двух отобранных в Семеновском городском округе проб патматериала от убитых кабанов.
Согласно информации, в патологическом материале был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней.
В настоящее время на территории округа организовано проведение комплекса мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.
Ранее сообщалось, что 24 октября при проведении сотрудниками ведомства лабораторных исследований патматериала, полученного от убитых кабанов на территории ООО «Природа» в Семеновском городском округе, был выявлен вирус АЧС.