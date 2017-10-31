По факту гибели 17-летнего парня в бассейне в Челнах возбуждено уголовное дело
(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Следственный отдел Челнов возбудил уголовное дело
(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Следственный отдел Челнов возбудил уголовное дело
По данным издания, дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено после проведения
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 24 сентября в бассейне «Альбатрос» утонул 17-летний студент, который пришел поплавать в компании друзей.