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17:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

По факту гибели 17-летнего парня в бассейне в Челнах возбуждено уголовное дело

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Следственный отдел Челнов возбудил уголовное дело из-за гибели 17-летнего студента в бассейне «Альбатрос», сообщили «Челнинские известия».

По данным издания, дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено после проведения судебно-медицинской экспертизы. По ее результатам было установлено, что причина гибели парня — утопление.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 24 сентября в бассейне «Альбатрос» утонул 17-летний студент, который пришел поплавать в компании друзей.

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