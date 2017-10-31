В центре Волгограда от сильного ветра дерево упало на иномарку

По словам очевидцев, выложивших фотографию происшествия в одной из соцсетей, утром в одном из дворов Центрального района на улице Пархоменко от сильного порыва ветра дерево упало прямо на рядом стоящий автомобиль «Шевроле». Иномарка получила повреждения.

<div id="vk_post_-54186050_5601411"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54186050_5601411", -54186050, 5601411, '0m2hYxwwL5Q82qmPYnZ24e6xuw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в областной столице ожидается усиление ветра, порывы будут достигать до 18−32 метров в секунду. ГУ МЧС по Волгоградской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:

— при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

— находясь на улице, обходить шаткие строения, слабо укреплённые конструкции.

— не стоять под линиями электропередач, не трогать и не приближаться к оборванным электропроводам.

— находясь в помещении, плотно закрывать окна и форточки.