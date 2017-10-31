Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Самострою дадут шанс на спасение
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
СМИ: Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья
Мелания Трамп выбрала для Хеллоуина элегантный наряд
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:19 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда от сильного ветра дерево упало на иномарку

ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Пархоменко.

По словам очевидцев, выложивших фотографию происшествия в одной из соцсетей, утром в одном из дворов Центрального района на улице Пархоменко от сильного порыва ветра дерево упало прямо на рядом стоящий автомобиль «Шевроле». Иномарка получила повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в областной столице ожидается усиление ветра, порывы будут достигать до 18−32 метров в секунду. ГУ МЧС по Волгоградской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:

— при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

— находясь на улице, обходить шаткие строения, слабо укреплённые конструкции.

— не стоять под линиями электропередач, не трогать и не приближаться к оборванным электропроводам.

— находясь в помещении, плотно закрывать окна и форточки.

В случае возникновения опасной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону «112».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волгоградцев приглашают на вечер фортепианной музыки
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь