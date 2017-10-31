В центре Волгограда от сильного ветра дерево упало на иномарку
ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Пархоменко.
ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Пархоменко.
По словам очевидцев, выложивших фотографию происшествия в одной из соцсетей, утром в одном из дворов Центрального района на улице Пархоменко от сильного порыва ветра дерево упало прямо на рядом стоящий автомобиль «Шевроле». Иномарка получила повреждения.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в областной столице ожидается усиление ветра, порывы будут достигать до 18−32 метров в секунду. ГУ МЧС по Волгоградской области рекомендует горожанам соблюдать меры безопасности:
— при парковке машин выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
— находясь на улице, обходить шаткие строения, слабо укреплённые конструкции.
— не стоять под линиями электропередач, не трогать и не приближаться к оборванным электропроводам.
— находясь в помещении, плотно закрывать окна и форточки.
В случае возникновения опасной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону «112».