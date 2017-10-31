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12:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Потолочное перекрытие обрушилось в доме по ул. Новая в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Нижегородского района, 30 октября в 18:55 по каналу связи 112 поступило сообщение о сходе шифера с крыши дома и обрушении потолочного перекрытия на лестничной клетке в доме № 9 по ул. Новая.

Согласно информации, прибывшие к месту вызова службы экстренного реагирования установили, что данный дом состоит из двух этажей и давно является домом под расселение. В настоящее время в нем все еще по разным причинам проживают две семьи.

Однако отмечается, что несмотря на сход шифера с крыши дома, угрозы жизни проживающим семьям нет.

По словам собеседника агентства «НТА-Приволжье», на 31 октября запланирована встреча жителей дома с первым заместителем главы администрации Нижегородского района.

Ранее сообщалось, что жителям аварийного семиэтажного дома на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде вручили уведомления о незамедлительном освобождении квартир.

Согласно информации, собственники помещений дома до сих пор не приняли решение о проведении работ по реконструкции дома, однако, для жильцов дома подготовлены пункты временного размещения.

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