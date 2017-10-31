Потолочное перекрытие обрушилось в доме по ул. Новая в Нижнем Новгороде

Согласно информации, прибывшие к месту вызова службы экстренного реагирования установили, что данный дом состоит из двух этажей и давно является домом под расселение. В настоящее время в нем все еще по разным причинам проживают две семьи.

Однако отмечается, что несмотря на сход шифера с крыши дома, угрозы жизни проживающим семьям нет.

По словам собеседника агентства «НТА-Приволжье», на 31 октября запланирована встреча жителей дома с первым заместителем главы администрации Нижегородского района.

Ранее сообщалось, что жителям аварийного семиэтажного дома на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде вручили уведомления о незамедлительном освобождении квартир.