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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Насильно выданная замуж пакистанка насмерть отравила своего супруга и еще 14 человек

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Полиция Пакистана арестовала женщину, которая с помощью отравленного молока убила своего супруга и еще 14 человек в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщают во вторник пакистанские СМИ.

По их информации, 21-летнюю Асию Биби насильно выдали замуж несколько дней назад за Амджада Лашари, хотя она была влюблена в другого молодого человека. Тогда женщина вместе со своим возлюбленным спланировали убийство ее супруга.

Биби решила добавить яд в молоко, однако когда она принесла мужу стакан он отказался от напитка. Затем мать Биби, не предполагая, что в стакане с молоком находится яд, использовала его при приготовлении домашнего йогурта и сливочного масла, которым затем угощали всю семью.

В результате отравленные продукты употребили 27 человек, 15 из них скончались, в том числе и супруг Биби. Остальных госпитализировали. Какой именно яд использовала женщина, не уточняется.

Биби признала свою вину и сообщила сотрудникам полиции, что сама добавила молоко в яд. Вместе с ней задержали ее возлюбленного. Какое наказание им может грозить, не сообщается.

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