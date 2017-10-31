Убийство пятерых мужчин раскрыли в Иркутской области
В Иркутской области четверым мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 15-летней давности.
В Иркутской области четверым мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 15-летней давности.
В Иркутской области двум жителям Тайшета, жителю Иркутска и мужчине из Московской области предъявлено обвинение в убийстве 15-летней давности. Как сообщает 31 октября 2017 года
В середине октября 2017 года в результате совместной работы следователей и полицейских, сотрудников УФСБ и Росгвардии по региону подозреваемые в совершении преступления были задержаны. У одного из задержанных изъято нарезное, гладкоствольное оружие, гранаты, два гранатомета и тротиловая шашка. Весь изъятый арсенал направлен на судебную экспертизу.
Следствие предъявило мужчинам обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемых заключили под стражу. Следователям предстоит допросить большое количество свидетелей, а также провести иные следственные действия, направленные на установление всех деталей совершенного преступления.