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12:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Убийство пятерых мужчин раскрыли в Иркутской области

В Иркутской области четверым мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 15-летней давности.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области двум жителям Тайшета, жителю Иркутска и мужчине из Московской области предъявлено обвинение в убийстве 15-летней давности. Как сообщает 31 октября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в декабре 2002 года четверо злоумышленников на берегу реки Бирюса в Тайшетском районе убили пятерых мужчин, которых привезли туда из Тайшета. Чтобы скрыть следы преступления, тела трех убитых обвиняемые расчленили, два трупа выбросили в реку. Тела убитых были обнаружены в Бирюсе в мае и сентябре 2003 года.

В середине октября 2017 года в результате совместной работы следователей и полицейских, сотрудников УФСБ и Росгвардии по региону подозреваемые в совершении преступления были задержаны. У одного из задержанных изъято нарезное, гладкоствольное оружие, гранаты, два гранатомета и тротиловая шашка. Весь изъятый арсенал направлен на судебную экспертизу.

Следствие предъявило мужчинам обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемых заключили под стражу. Следователям предстоит допросить большое количество свидетелей, а также провести иные следственные действия, направленные на установление всех деталей совершенного преступления.

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