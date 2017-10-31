ГО и ЧС: жителей дома по ул. Дзержинского, 140 возят на работу на лодке

Источник: Новый Калининград

И.о. главы комитета городского хозяйства Владимир Машков пояснил, что в основном подтопления отмечены в зоне реки Лесной. «Вода пошла сейчас в город. Вроде как дождь прекратился, но опасность есть пока», — отметил он.

«За день порядка более 1,5 тысяч звонков поступило в ЕДДС, не считая тех карточек обмена, что поступают по линии системы 112. Мы организовали дежурство поисково-спасательной группы на ул. Космодемьянской, где было основное подтопление и спасатели проводили эвакуацию заглохших машину, — рассказал Филатов. — Также организовали дежурство спасателей на лодке возле дома по ул. Дзержинского, 140. Там людям невозможно даже сегодня спокойно выходить и заходить, поэтому спасатели их доставляют на работу и с работы на лодке». Кроме того, по словам Филатова, проводилась откачка воды из подвалов поликлиники № 2, работы на данный момент продолжается.

«На мой взгляд, самая тяжелая ситуация остается на ул. Зои Космодемьянской и Клавы Назаровой. Там пять домов практически полностью окружены водой. Мы силами поисково-спасательной службы и организаций комитета городского хозяйства выложили там подходы к домам из мешков с песком», — добавил он.