ГО и ЧС: жителей дома по ул. Дзержинского, 140 возят на работу на лодке
За сутки в единую
За сутки в единую
И.о. главы комитета городского хозяйства Владимир Машков пояснил, что в основном подтопления отмечены в зоне реки Лесной. «Вода пошла сейчас в город. Вроде как дождь прекратился, но опасность есть пока», — отметил он.
«За день порядка более 1,5 тысяч звонков поступило в ЕДДС, не считая тех карточек обмена, что поступают по линии системы 112. Мы организовали дежурство
«На мой взгляд, самая тяжелая ситуация остается на ул. Зои Космодемьянской и Клавы Назаровой. Там пять домов практически полностью окружены водой. Мы силами
По словам Яковлева, вода не спадает, уровень воды в Преголе утром составлял 95 см, что говорит о том, что он должен пойти на убыль. При этом, отметил спасатель, в ближайшие три дня ожидается дождливая погода.