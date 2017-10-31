Двое жителей Воронежской области отравились алкоголем в Адыгее
Медики оценивают состояние мужчин как стабильно тяжёлое.
Медики оценивают состояние мужчин как стабильно тяжёлое.
Трое ростовчан умерли от отравления алкоголем в Майкопском районе Адыгеи, а двое жителей Воронежской области попали в больницу в тяжёлом состоянии в понедельник, 30 октября. Воронежцев и ростовчанку доставили в реанимацию республиканской клиники, сообщила
По данным ведомства, 30 октября шесть человек, находясь на территории гостевого дома «Аманит» в станице Даховская Майкопского района, употребили «спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения». Троих мужчин нашли уже погибшими, за жизнь ещё трёх человек борются врачи — состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое.
Силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.