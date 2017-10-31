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13:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Двое жителей Воронежской области отравились алкоголем в Адыгее

Медики оценивают состояние мужчин как стабильно тяжёлое.

Трое ростовчан умерли от отравления алкоголем в Майкопском районе Адыгеи, а двое жителей Воронежской области попали в больницу в тяжёлом состоянии в понедельник, 30 октября. Воронежцев и ростовчанку доставили в реанимацию республиканской клиники, сообщила пресс-служба управления СКР по Адыгее.

По данным ведомства, 30 октября шесть человек, находясь на территории гостевого дома «Аманит» в станице Даховская Майкопского района, употребили «спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения». Троих мужчин нашли уже погибшими, за жизнь ещё трёх человек борются врачи — состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое.

Силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.

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