Двое обвиняемых в убийстве таксиста в Дзержинске Нижегородской области предстанут перед судом
Двое мужчин, обвиняемых в убийстве таксиста в Дзержинске Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом
Двое мужчин, обвиняемых в убийстве таксиста в Дзержинске Нижегородской области, предстанут перед судом. Об этом
По версии следствия, ночью 7 ноября 2016 года на перекрестке пр. Ленина и ул. Клюквина обвиняемые сели в автомобиль Renault Logan с фирменной символикой такси. Указав водителю адрес
Под надуманным предлогом один из злоумышленников попросил водителя остановить машину. После чего обвиняемые напали на таксиста. При этом старший из обвиняемых произвел выстрел из пневматической
Как сообщает СУ СК, с целью сокрытия совершенного, обвиняемые на похищенном автомобиле вывезли тело погибшего в Чувашию, где спрятали его в водосточной трубе у автодороги. Похищенную автомашину стоимостью около 230 тысяч рублей они также скрыли на территории Чувашии. Еще они похитили имущество, находившееся в такси, на сумму свыше 17 тысяч рублей.
После того как личности подозреваемых были установлены, 16 ноября 2016 года они были задержаны в Дзержинске.
Уголовное дело в отношении 26-летнего и 34-летнего граждан было возбуждено по п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) и п."в ч.4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). Вину они признали частично. Оба заключены под стражу. Ранее они уже были судимы за совершение преступлений различной степени тяжести. Уголовное дело направлено в суд.