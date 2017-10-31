Двое обвиняемых в убийстве таксиста в Дзержинске Нижегородской области предстанут перед судом

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, ночью 7 ноября 2016 года на перекрестке пр. Ленина и ул. Клюквина обвиняемые сели в автомобиль Renault Logan с фирменной символикой такси. Указав водителю адрес спорт-бара, по которому их надо доставить, они поехали в направлении ул. Ватутина.

Под надуманным предлогом один из злоумышленников попросил водителя остановить машину. После чего обвиняемые напали на таксиста. При этом старший из обвиняемых произвел выстрел из пневматической ручки-пистолета в голову водителя, а его подельник нанес ножом два удара в шею потерпевшего. От полученных телесных повреждений 28-летний водитель скончался. По данным нижегородской прокуратуры, автомобиль, в котором произошло убийство, принадлежало такси «Сатурн».

Как сообщает СУ СК, с целью сокрытия совершенного, обвиняемые на похищенном автомобиле вывезли тело погибшего в Чувашию, где спрятали его в водосточной трубе у автодороги. Похищенную автомашину стоимостью около 230 тысяч рублей они также скрыли на территории Чувашии. Еще они похитили имущество, находившееся в такси, на сумму свыше 17 тысяч рублей.

После того как личности подозреваемых были установлены, 16 ноября 2016 года они были задержаны в Дзержинске.