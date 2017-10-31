Еще одного сержанта заключили под стражу по делу в Печах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Десяти фигурантам уголовного дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича в Печах предъявили обвинение, один офицер находится на свободе с обязательством о явке, сообщила официальный представитель следственного комитета Юлия Гончарова во вторник.

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«В настоящее время по делу проходит 11 человек. Обвинение предъявлено десяти военнослужащим: 8 сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Причастность иных лиц к совершению преступления устанавливается», — сообщила Sputnik Юлия Гончарова.

3 октября в Печах обнаружили погибшим солдата-срочника Александра Коржича. Его тело было обнаружено висящим в петле с перевязанным шнурком ноги, а на голову была надета майка.

Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основная версия — суицид. Позже Следственным комитетом было возбуждено несколько уголовных дел, по ним задержаны 10 человек.

«Возбуждено 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество», — прокомментировал СМИ ход следствия Иван Носкевич. Он также подчеркнул, что по результатам судебно-медицинской экспертизы следов побоев на теле погибшего солдата-срочника Александра Коржича обнаружено не было.