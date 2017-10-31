Еще одного сержанта заключили под стражу по делу в Печах
По делу о гибели
По делу о гибели
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Десяти фигурантам уголовного дела о гибели
«В настоящее время по делу проходит 11 человек. Обвинение предъявлено десяти военнослужащим: 8 сержантам, прапорщику и офицеру. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Причастность иных лиц к совершению преступления устанавливается», — сообщила Sputnik Юлия Гончарова.
3 октября в Печах обнаружили погибшим
Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основная версия — суицид. Позже Следственным комитетом было возбуждено несколько уголовных дел, по ним задержаны 10 человек.
«Возбуждено 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество», — прокомментировал СМИ ход следствия Иван Носкевич. Он также подчеркнул, что по результатам
Дело о гибели