Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Прыткая жена Джигарханяна скрылась за границей
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мой родной»: Кабо поделилась трогательным снимком с мужем
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Национальный аэропорт Минск прокомментировал ситуацию со сбежавшим котом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск пояснил ситуацию со сбежавшим от хозяев котом, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 29 октября. В Национальный аэропорт Минск из Санкт-Петербурга прибыли 3 пассажира, перевозившие с собой четырех котов. Через минский аэропорт пассажиры двигались транзитом, направляясь на рейс до Женевы.

Читайте также
Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев

При регистрации на рейс в момент сдачи переносок животных на стойке негабаритного багажа аэропорта один из котов оцарапал своего хозяина, который настойчиво пытался достать свое животное из переноски, надев перчатки.

Кот вырвался из рук хозяина и убежал. Владелец кота и его спутники своевременно прошли необходимые предполетные процедуры и вылетели в Женеву. Оставшиеся у них животные благополучно прошли ветеринарный контроль и были вывезены их владельцами в Швейцарию.

«В ходе просмотра видеозаписи камер видеонаблюдения сообщаем следующее: сотрудник аэропорта, находившийся на стойке негабаритного багажа к побегу кота не имеет никакого отношения. Сотрудники служб аэропорта были оповещены о пропавшем животном и сделали все возможное для находки беглеца», — рассказали в аэропорту.

Нахождение сбежавшего животного на территории Национального аэропорта Минск в настоящее время не подтверждается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии, БПМ и детские пособия
Отец Анфисы Чеховой подал на нее в суд
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь