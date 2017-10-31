Фура слетела с дороги в Куйтунском районе
В регионе — сложные дорожные условия. С федеральной трассы в Куйтунском районе слетела фура.
В регионе — сложные дорожные условия. С федеральной трассы в Куйтунском районе слетела фура.
Это видео появилось в сети сегодня. Автор сообщает о том, что на скользкой дороге недалеко от райцентра водитель не справился с управлением. Происшествие обошлось без пострадавших. На помощь пришли коллеги. Они разгрузили полуприцеп. Также авария произошла на трассе Иркутск —