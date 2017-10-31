Наркотики на 40 млн рублей изъяли в посылках с игрушками в Челябинске

Как сообщается на сайте Уральского таможенного управления, преступная группировка переправляла кокаин, гашиш, амфетамин и экстази в посылках, оформленных как детские игрушки. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 килограммов наркотических средств.

Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в почтовом отделении Челябинска. В настоящее время он взят под стражу.

Согласно сопроводительным документам на посылку, в ней находился детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки оказались пакеты с веществами голубого и темно-зеленого цвета. Позже экспертиза доказала, что это наркотические вещества.

Еще было выявлено семь аналогичных посылок. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы).

Стоимость изъятой из незаконного оборота партии наркотиков на чёрном рынке превышает 40 млн рублей.