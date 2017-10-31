Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
13:13 (мск), источник: Интерфакс

Наркотики на 40 млн рублей изъяли в посылках с игрушками в Челябинске

Челябинск. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская таможня возбудила восемь уголовных дел по фактам контрабанды из Европы в Россию наркотиков в посылках с игрушками.

Как сообщается на сайте Уральского таможенного управления, преступная группировка переправляла кокаин, гашиш, амфетамин и экстази в посылках, оформленных как детские игрушки. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 килограммов наркотических средств.

Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в почтовом отделении Челябинска. В настоящее время он взят под стражу.

Согласно сопроводительным документам на посылку, в ней находился детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки оказались пакеты с веществами голубого и темно-зеленого цвета. Позже экспертиза доказала, что это наркотические вещества.

Еще было выявлено семь аналогичных посылок. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы).

Стоимость изъятой из незаконного оборота партии наркотиков на чёрном рынке превышает 40 млн рублей.

Спецмероприятия проводились совместно с сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь