В Ростовской области изъяли 22 тысячи литров нелегального алкоголя

Она уточнила, что обнаружены два склада готовой продукции, установлены места ее сбыта, также правоохранители изъяли пустую тару, канистры из-под спирта, поддельные федеральные специальные марки и оборудование.
«Сотрудниками полиции изъято порядка 22 тысяч литров суррогата, опасного для жизни и здоровья потребителей», — сказала Волк.
Согласно проведенной экспертизе, изъятый алкоголь является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, изготовленной кустарным способом, не соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждено дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» с максимальным наказанием до двух лет ограничения свободы.