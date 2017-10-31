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12:57 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области изъяли 22 тысячи литров нелегального алкоголя

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Порядка 22 тысяч литров контрафактного алкоголя с токсичными примесями изъяли в подпольном цехе в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

Она уточнила, что обнаружены два склада готовой продукции, установлены места ее сбыта, также правоохранители изъяли пустую тару, канистры из-под спирта, поддельные федеральные специальные марки и оборудование.

«Сотрудниками полиции изъято порядка 22 тысяч литров суррогата, опасного для жизни и здоровья потребителей», — сказала Волк.

Согласно проведенной экспертизе, изъятый алкоголь является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, изготовленной кустарным способом, не соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждено дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» с максимальным наказанием до двух лет ограничения свободы.

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 В Ростовской области изъяли 22 тысячи литров нелегального алкоголя
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