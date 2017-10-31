В Ростовской области изъяли 22 тысячи литров нелегального алкоголя

Источник: РИА Новости

Она уточнила, что обнаружены два склада готовой продукции, установлены места ее сбыта, также правоохранители изъяли пустую тару, канистры из-под спирта, поддельные федеральные специальные марки и оборудование.

«Сотрудниками полиции изъято порядка 22 тысяч литров суррогата, опасного для жизни и здоровья потребителей», — сказала Волк.