Волгоградца, сбившего 4-летнего ребенка в Кировском районе, арестовали

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, им оказался 46-летний мужчина. За «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» суд хотел лишить его водительских прав, однако, в итоге назначил ему сутки административного ареста в связи с тем, что он отец двух несовершеннолетних детей. Отметим, что таким образом мужчина «поплатился» за то, что оставил место происшествия, и уехал со сбитым ребенком в больницу.

Мать ребенка тоже позже будет привлечена к ответственности за то, что повела его через дорогу в неустановленном месте. «Сейчас проводится административное расследование и устанавливается тяжесть вреда здоровью ребёнка», — добавили в ГУ МВД.

Напомним, что инцидент произошел 26 октября в 17:15. Мужчина ехал по улице 64-й Армии со стороны кинотеатра «Авангард» в сторону Красноармейского района. Напротив дома № 20 он сбил 4-летнего ребенка и его мать, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящего авто.

«Сразу после ДТП, не дожидаясь прибытия ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение¸ он под надуманным предлогом вышел из здания, и уехал в неизвестном направлении», — заявили в главке.