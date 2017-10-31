Гражданин Латвии на авто пытался прорваться через границу в пункте пропуска «Григоровщина»

Во время прохождения инспекционного досмотрового комплекса сотрудники таможни приняли решение о направлении автомобиля в бокс для углубленного досмотра.

«Водитель сел в иномарку и нажал на педаль газа. Срываясь с места по встречной полосе, по которой двигаются автомобили, въезжающие в Беларусь, он направился в сторону латвийской границы. При этом мужчина сбил шлагбаум и проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса транспортного средства», — рассказали в ГПК.