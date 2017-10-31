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13:00 (мск), источник: БЕЛТА

Гражданин Латвии на авто пытался прорваться через границу в пункте пропуска «Григоровщина»

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Григоровщина» 36-летний гражданин Латвии на автомобиле «Ауди» с латвийскими регистрационными номерами предпринял попытку прорыва через границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Во время прохождения инспекционного досмотрового комплекса сотрудники таможни приняли решение о направлении автомобиля в бокс для углубленного досмотра.

«Водитель сел в иномарку и нажал на педаль газа. Срываясь с места по встречной полосе, по которой двигаются автомобили, въезжающие в Беларусь, он направился в сторону латвийской границы. При этом мужчина сбил шлагбаум и проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса транспортного средства», — рассказали в ГПК.

Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников, прорыв через границу был предотвращен.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.

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