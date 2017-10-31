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12:52 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские похитили, а потом вернули драгоценности — прокуратура Алматинской области

В Алматинской области полицейские украли ювелирные украшения и деньги, которые выступали в качестве вещественных доказательств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Источник: Tengrinews

Уточняется, что в отношении сотрудника ОВД Текели и его пособника проведено досудебное расследование.

«Указанные вещественные доказательства были похищены в ходе их изъятия по факту кражи в квартире. При изъятии сотрудником полиции не были оформлены соответствующие документы. Завладев частью вещественных доказательств, они возвратили их в то место, где те были обнаружены, и только после этого оформили документы изъятия», — сообщили в ведомстве.

«Приговором Текелийского городского суда от 25 октября 2017 года бывший сотрудник ОВД города Текели Н. признан виновным в совершении коррупционного преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, а его пособник приговорен к пяти годам лишения свободы», — добавили в прокуратуре.

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Полицейские похитили, а потом вернули драгоценности - прокуратура Алматинской области
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