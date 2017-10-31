Полицейские похитили, а потом вернули драгоценности — прокуратура Алматинской области

«Указанные вещественные доказательства были похищены в ходе их изъятия по факту кражи в квартире. При изъятии сотрудником полиции не были оформлены соответствующие документы. Завладев частью вещественных доказательств, они возвратили их в то место, где те были обнаружены, и только после этого оформили документы изъятия», — сообщили в ведомстве.