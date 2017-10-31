Полицейские похитили, а потом вернули драгоценности — прокуратура Алматинской области

Уточняется, что в отношении сотрудника ОВД Текели и его пособника проведено досудебное расследование.
«Указанные вещественные доказательства были похищены в ходе их изъятия по факту кражи в квартире. При изъятии сотрудником полиции не были оформлены соответствующие документы. Завладев частью вещественных доказательств, они возвратили их в то место, где те были обнаружены, и только после этого оформили документы изъятия», — сообщили в ведомстве.
«Приговором Текелийского городского суда от 25 октября 2017 года бывший сотрудник ОВД города Текели Н. признан виновным в совершении коррупционного преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, а его пособник приговорен к пяти годам лишения свободы», — добавили в прокуратуре.