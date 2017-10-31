В летевший из Антальи в Москву самолет ударила молния

«Инцидент произошел во время взлета в аэропорту вылета — в Анталье. Посадка воздушного судна в аэропорту Домодедово прошла благополучно», — сообщил собеседник. На вопрос РБК, о какой авиакомпании идет речь, в пресс-службе сообщили, что в настоящее время есть информация только о типе воздушного судна — это А320.