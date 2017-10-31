В Иркутской области число пострадавших возросло до 11
Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе
Одиннадцать человек, по предварительным данным, пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе
Столкновение маршрутного такси марки Fiat Dukato и автомобиля Toyota Vista Ardeo произошло днем во вторник на 251-м километре трассы Вилюй. Маршрутка двигалась в сторону Братска. На месте работают оперативные службы. Виновные в ДТП и количество пострадавших уточняются.
«По предварительным данным министерства здравоохранения Иркутской области, в аварии пострадали 11 человек, из них пять госпитализированы, еще четверо человек осматриваются врачами на предмет госпитализации», — сказала Шкурская.
Как отметил РИА Новости представитель ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин, по предварительным данным, в маршрутном такси, попавшем в ДТП, не пострадал только семилетний ребенок, остальные 11 пассажиров нуждаются в медпомощи.
«На данный момент точно известно, что из 12 пассажиров в медицинской помощи не нуждается только семилетний ребенок. Сейчас уточняется количество людей, которых направят на госпитализацию. Пока точно известно о пятерых, но их может быть больше», — заявил собеседник агентства.